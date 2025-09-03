Хегсет заявил, что США не ищут конфликта с Россией

Власти России и Китая сблизились друг с другом, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Он назвал это следствием правления администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Пит Хегсет

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Поэтому президент Трамп призвал нас восстановить нашу армию. Не потому, что мы стремимся к конфликту... Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими. Но будучи готовыми, можно предотвратить его (конфликт.— "Ъ"), обеспечить безопасность людей»,— сказал господин Хегсет в интервью Fox News.

Он отметил, что у президента США Дональда Трампа прекрасные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы знаем, во что они верят и кто они такие»,— сказал господин Хегсет.

Сейчас президент России Владимир Путин находится в Китае. Он поучаствовал в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества и провел несколько встреч. Сегодня он побывал на параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.

