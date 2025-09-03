Вологодского похитителя кенгурят отправили на принудительное психиатрическое лечение

Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение вологжанина Ивана Некрасова. Его признали виновным в краже кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Следствие установило, что преступления 32-летний мужчина совершал в невменяемом состоянии, так как страдал от тяжелых хронических психических расстройств. Его освободили от уголовной ответственности.

В сентябре 2024 года Иван Некрасов похитил из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош, а спустя три дня еще двоих кенгурят — из частного парка птиц «Воробьи» в Калужской области. 2 октября мужчину задержали на вокзале во Владимирской области. Один из кенгурят не пережил перевозки, задохнувшись в сумке.

На суде адвокат Некрасова рассказала, что он «очень переживает» из-за гибели кенгуренка. Сам фигурант объяснял, что хотел обменять детенышей кенгуру на «макаку», похожую на «человечка». По словам обвиняемого, он хотел «нянчить» животное. Журналисты, присутствовавшие на процессе, описывали поведение Некрасова как «детское». Однако представители следствия настояли на заключении мужчины под стражу, опасаясь, что он может скрыться.

В октябре 2024 года обвиняемого арестовали, а в мае 2025-го его перенаправили в психиатрическую больницу. С таким ходатайством в суд обратился следователь.

В 2020 году Иван Некрасов попал в криминальные сводки по другому зоологическому поводу. Он пришел в отделение полиции по Тарногскому району Вологодской области с живым крокодилам. Мужчина тогда находился под условно-досрочным освобождением из места лишения свободы. Он попросил представителей власти отпустить его в Сочи, так как его ручному крокодилу Гоше был нужен теплый климат. Полицейские ему отказали, а рептилия была изъята, как животное, запрещенное к содержанию.

Подробнее о ходе дела — в материале «Допрыгался».