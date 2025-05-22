Обвиняемый в краже кенгуру отправлен в психиатрическую больницу

Кировский районный суд Ярославля постановил поместить обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков Ивана Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь в порядке ст. 435 УПК РФ, которая применяется в случаях, когда у арестованного по результатам судебно-психиатрической экспертизы выявлено психическое расстройство. Обвиняемый пробудет в больнице как минимум до 27 августа 2025 года.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Иван Некрасов обвиняется в похищении трех кенгуру: одного из Ярославского зоопарка и двух — из Калужского осенью 2024 года. Одно из животных в итоге погибло. В октябре суд арестовал обвиняемого, в декабре он проходил экспертизу в больнице, а до 22 мая находился в СИЗО.

Алла Чижова