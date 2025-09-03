Российский космонавт посетовал на отсутствие кофемашины на МКС

Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко сказал, что на Международной космической станции (МКС) не хватает кофемашины. Об этом он заявил на пресс-конференции, передают РИА Новости.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Российский космонавт Олег Кононенко

Он отметил, что космонавты обсуждали то, какой должна быть МКС. Коллеги пришли к выводу, что в космосе пора не выживать, а жить с комфортом.

«Хотелось бы, чтобы наши бытовые проблемы начали реализовываться»,— сказал господин Кононенко. По словам космонавта, на станции также должны появиться модули, которые привязаны к конкретным служебным функциям: для физкультуры, сна, еды и экспериментов. Однако сейчас на космической станции есть лишь многофункциональные модули, посетовал рекордсмен.

В июне 2024 года Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провел в космосе более тысячи суток.

