Российский космонавт посетовал на отсутствие кофемашины на МКС
Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко сказал, что на Международной космической станции (МКС) не хватает кофемашины. Об этом он заявил на пресс-конференции, передают РИА Новости.
Российский космонавт Олег Кононенко
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Он отметил, что космонавты обсуждали то, какой должна быть МКС. Коллеги пришли к выводу, что в космосе пора не выживать, а жить с комфортом.
«Хотелось бы, чтобы наши бытовые проблемы начали реализовываться»,— сказал господин Кононенко. По словам космонавта, на станции также должны появиться модули, которые привязаны к конкретным служебным функциям: для физкультуры, сна, еды и экспериментов. Однако сейчас на космической станции есть лишь многофункциональные модули, посетовал рекордсмен.
В июне 2024 года Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провел в космосе более тысячи суток.
