Ростовская область экспортировала 134 тонны мяса птицы за четыре дня

За четыре дня Ростовская область экспортировала шесть партий мяса птицы общим весом 134 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Почти 27 т направлено в Тоголезскую Республику, 38 т — в Узбекистан, 27 т — в Сербию, 23 т — в Катар и 19 т — в Туркменистан.

«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований»,— отметили в ведомстве.

По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено.

Наталья Белоштейн

