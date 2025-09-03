В Египте откроют мобильные клиники для туристов из России

Египетское управление здравоохранения объявило об открытии мобильных медицинских клиник для обслуживания российских туристов. В заявлении сказано, что глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с послом РФ в Египте Георгием Борисенко. Они обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения, включая передачу российского опыта в сфере ядерной медицины.

«Объявили ... о создании мобильных клиник для обслуживания россиян, — говорится в заявлении (цитата по "РИА Новости"), — что должно поспособствовать медицинскому туризму».

Ахмед ас-Собки также анонсировал расширенную встречу с крупнейшими российскими страховыми компаниями.