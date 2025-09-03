Силы ПВО сбили три дрона над Брянской областью

Российские силы ПВО в период с 9:00 до 13:30 мск перехватили и уничтожили три дрона в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сегодня утром российское военное ведомство отчиталось о 105 сбитых БПЛА в ночь на 3 сентября. Из них 24 дрона были сбиты над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что при атаке обошлось без жертв. В Бежицком районе Брянска повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме, в трех частных жилых домах — остекление и хозпостройки. Также повреждения получили четыре автомобиля и инфраструктурный объект.