В Ростовской области количество вакансий в сентябре снизилось на 36%

В Ростовской области в первую десятку самых дефицитных специалистов в сентябре попали токари (0,9 активных резюме на вакансию), дворники (1,0), фармацевты (1,5), врачи (1,5), повара и пекари (1,5), слесари и сантехники (1,6), продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (1,7), сварщики (1,8), риелторы (1,9), заведующие аптекой (1,9). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в Топ-20 самых дефицитных специальностей вошли дворник, фармацевт-провизор, повар-кондитер, автомеханик, сварщик, специалист по взысканию задолженности и др. Теми сферами, где острее всего был выражен дефицит в регионе в конце лета – начале осени, являлись розница – здесь 2,2 активных резюме на вакансию, медицина – 2,6, производство и сервисное обслуживание – 3,6.

«Ситуация на донском рынке труда изменилась в 2025 году по сравнению с теми трендами, которые мы видели в 2024 и 2023 годах. Количество вакансий стало уменьшаться (-36% в августе 2025 к августу 2024), резюме при этом растут (+35% в августе 2025 к августу 2024), в целом стал более востребован более узкий и продуманный найм, а также подбор по навыкам»,– пояснила директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко