Структура «Еврохима» подала иск к «дочке» Tecnimont на 200 млрд рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Еврохим Северо-Запад-2» к ООО «МТ Руссия» («дочка» итальянской инжиниринговой компании Tecnimont). Истец требует взыскания 202,6 млрд руб.

Иск поступил в суд 2 сентября, к рассмотрению он пока не принят, следует из картотеки суда. Третьим лицом просят привлечь саму Tecnimont S.p.A. Основания исковых требований и какие-либо детали не известны.

В июне 2020 года «Еврохим» и Tecnimont подписали договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида. В мае 2022-го Tecnimont приостановила выполнение контракта. «Еврохим» расторг договор из-за «отказа подрядчиков выполнять свои обязательства», потребовав вернуть €380 мл аванса. Tecnimont обратилась в международный арбитражный суд, «Еврохим» подал встречный иск. В августе 2025-го российская компания направила иск к ООО «МТ Руссия» на €334 млн и $6 млн.