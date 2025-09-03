Ростовская область остается третьим производителем лука в России в 2025 году

Овощеводческие предприятия Ростовской области ведут сбор лука. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия на второе сентября 2025 года, сельхозпроизводители региона собрали 25,4 тыс. тонн овощей открытого грунта с площади одна тыс. га при средней урожайности 230 ц/га. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

По предварительным прогнозам, валовой сбор овощей открытого грунта по итогам 2025 года достигнет 180 тыс. тонн. Уборка лука началась в начале августа, когда перо полегло и подсохло. В Ростовской области выращивают сорта, зарегистрированные в государственном реестре селекционных достижений: «Апрельский», «Бонус», «Манас», «Параде» и темно-красные сорта «Монастырский», «Ред Барон», «Россана».

«Для выращивания лука подходят почвы легкого механического состава с нейтральной или близкой к ней реакцией. До начала образования луковицы влажность грунта в зоне размещения корней должна поддерживаться не ниже 70%, а в период формирования луковицы — не ниже 80%. За 20 дней до уборки поливы прекращают»,— пояснили в пресс-службе министерства.

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов», основные овощеводческие районы в Ростовской области — Багаевский, Семикаракорский, Веселовский и Азовский — расположены на юге региона. По производству репчатого лука лидирует Азовский район. В условиях повышения урожайности валовые сборы данного вида овоща остаются на высоких отметках.

Регион является одним из крупнейших производителей лука в России — третье место после Волгоградской и Астраханской областей — с долей в общем по стране промышленном производстве на уровне 9,2%. Ростовская область может без ущерба для внутреннего потребления поставить за свои пределы около 70 тыс. тонн лука.

Валентина Любашенко