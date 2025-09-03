Президент Индонезии провел «специальную встречу» с Путиным в Пекине

Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе краткого визита в Пекин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба индонезийского лидера. Эту «специальную встречу» в канцелярии индонезийского лидера назвали «одним из важных пунктов» повестки дня Прабово Субианто.

«Президент Республики Индонезия Прабово Субианто провел специальную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках своего рабочего визита в Пекин (КНР) для участия в праздновании 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам в среду, 3 сентября 2025 года»,— говорится в пресс-релизе.

Как утверждают в пресс-службе индонезийского лидера, эта встреча — «важный пункт» повестки дня президента Прабово. Она проводилась в целях укрепления стратегического сотрудничества между Индонезией и Россией. На переговорах оба лидера подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в различных областях, особенно в сфере экономики и инвестиций, отметили в ведомстве.

Сегодня президенты Индонезии и России приняли участие в военном параде по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне в Пекине. Крупнейший за всю историю КНР военный парад стартовал в 9 утра по пекинскому времени в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тыс. зрителей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. На параде Китай впервые представил полноценную ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Владимир Путин заявил, что парад прошел блестяще. Президент США Дональд Трамп вскоре после начала военного парада написал в Truth Social, что лидеры России, Китая и КНДР «готовят заговор против Соединенных Штатов».

Анастасия Домбицкая