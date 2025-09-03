Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президент Индонезии провел «специальную встречу» с Путиным в Пекине

Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе краткого визита в Пекин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба индонезийского лидера. Эту «специальную встречу» в канцелярии индонезийского лидера назвали «одним из важных пунктов» повестки дня Прабово Субианто.

«Президент Республики Индонезия Прабово Субианто провел специальную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках своего рабочего визита в Пекин (КНР) для участия в праздновании 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам в среду, 3 сентября 2025 года»,— говорится в пресс-релизе.

Как утверждают в пресс-службе индонезийского лидера, эта встреча — «важный пункт» повестки дня президента Прабово. Она проводилась в целях укрепления стратегического сотрудничества между Индонезией и Россией. На переговорах оба лидера подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в различных областях, особенно в сфере экономики и инвестиций, отметили в ведомстве.

Сегодня президенты Индонезии и России приняли участие в военном параде по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне в Пекине. Крупнейший за всю историю КНР военный парад стартовал в 9 утра по пекинскому времени в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тыс. зрителей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. На параде Китай впервые представил полноценную ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Владимир Путин заявил, что парад прошел блестяще. Президент США Дональд Трамп вскоре после начала военного парада написал в Truth Social, что лидеры России, Китая и КНДР «готовят заговор против Соединенных Штатов».

Что хотел сказать миру Пекин демонстрацией своей военной мощи, читайте в материале «Ъ» «Китай принарядился до зубов».

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Военный парад в Китае

На параде в Пекине приняло участие до 40 тыс. человек

На параде в Пекине приняло участие до 40 тыс. человек

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится провести смотр войск на параде и выезжает с трибуны Тяньаньмэнь на лимузине

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится провести смотр войск на параде и выезжает с трибуны Тяньаньмэнь на лимузине

Фото: Wang Ye / Xinhua News Agency / AP

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на параде

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на параде

Фото: пресс-служба президента РФ

Беспилотный подводный аппарат HSU-001

Беспилотный подводный аппарат HSU-001

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военнослужащие КНР во время парада

Военнослужащие КНР во время парада

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военнослужащие и участники военного оркестра на параде

Военнослужащие и участники военного оркестра на параде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает парад войск

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает парад войск

Фото: Go Nakamura / Reuters

Военнослужащие ВВС во время парада

Военнослужащие ВВС во время парада

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде

Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде

Фото: Go Nakamura / Reuters

Президент России Владимир Путин направляется на совместную фотосессию глав иностранных государств

Президент России Владимир Путин направляется на совместную фотосессию глав иностранных государств

Фото: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перед началом парада

Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перед началом парада

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна на параде

Портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна на параде

Фото: Go Nakamura / Reuters

В небо выпустили 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров

В небо выпустили 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме после военного парада

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме после военного парада

Фото: Mahesh Kumar / AP

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Фото: China Daily / Reuters

Парад посетили свыше 50 тыс. человек

Парад посетили свыше 50 тыс. человек

Фото: Go Nakamura / Reuters

Воздушная часть парада

Воздушная часть парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Самолеты J-10 пролетают над площадью Тяньаньмэнь во время военного парада

Самолеты J-10 пролетают над площадью Тяньаньмэнь во время военного парада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Корабельный лазерный комплекс противовоздушной обороны LY-1

Корабельный лазерный комплекс противовоздушной обороны LY-1

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Артисты выступают во время парада

Артисты выступают во время парада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай на параде впервые представил полноценную ядерную триаду — ракеты наземного, морского и воздушного базирования

Китай на параде впервые представил полноценную ядерную триаду — ракеты наземного, морского и воздушного базирования

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Колонна гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-15

Колонна гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-15

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На параде впервые появились Военно-космические и Кибервойска КНР

На параде впервые появились Военно-космические и Кибервойска КНР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На параде присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран

На параде присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран

Фото: Andy Wong / AP

Военнослужащие КНР во время парада

Военнослужащие КНР во время парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие КНР маршируют на параде

Военнослужащие КНР маршируют на параде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Военный парад в Пекине

Военный парад в Пекине

Фото: Andy Wong / AP

Военные вертолеты летят в строю во время парада

Военные вертолеты летят в строю во время парада

Фото: Go Nakamura / Reuters

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-20

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-20

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C

Межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме после парада

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме после парада

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Улица Пекина во время парада на площади Тяньаньмэнь

Улица Пекина во время парада на площади Тяньаньмэнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Воздушная часть парада

Воздушная часть парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Оцепление в Пекине во время парада на площади Тяньаньмэнь

Оцепление в Пекине во время парада на площади Тяньаньмэнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

