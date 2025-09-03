Глава Сахалина назвал ошибкой уход Exxon Mobile из России

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал ошибкой уход нефтегазовой компании Exxon Mobile из России. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Валерия Лимаренко, проект «Сахалин-1» выгоден для США и для самой американской корпорации Exxon Mobile. Губернатор региона добавил, что 46-й президент США Джо Байден нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса».

Также господин Лимаренко назвал «прорывом» указ, который подписал в августе президент России Владимир Путин. В нем регламентируются условия возвращения Exxon Mobile в проект «Сахалин-1». По словам губернатора, документ говорит о возможном возобновлении сотрудничества в случае, если Владимир Путин и президент США Дональд Трамп придут к соглашению. Глава региона отметил, что Сахалин готов к мирной жизни и развитию.

