Путин дополнил условия для иностранцев на получение доли в проекте «Сахалин-1»

Президент Владимир Путин подписал указ, который дополняет условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1». Reuters пишет, что документ позволит вернуться в проект американской нефтяной компании Exxon Mobile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно указу, иностранные акционеры могут вернуть доли в проекте «Сахалин-1», если они поддержат снятие санкций с России, а также заключат контракты на поставку оборудования и переведут деньги на счета проекта.

В октябре 2022 году Владимир Путин подписал указ, которым передал права оператора Exxon Neftegas Limited структуре «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Доля Exxon в проекте «Сахалин-1» составляла 30%.