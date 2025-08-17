ExxonMobil предлагают вернуться

Владимир Путин изменил правила участия иностранцев в проекте «Сахалин-1». В день встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске президент подписал указ, который уточняет условия получения доли в нефтегазовой компании-операторе. По данным агентства Reuters, документ может открыть путь корпорации ExxonMobil к возвращению в проект. До начала боевых действий на Украине, ее дочерняя структура выступала оператором «Сахалина 1». Но в октябре 2022-го Владимир Путин подписал указ, который перевел компанию в российскую юрисдикцию, и Exxon лишилась своей доли в 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Какие перспективы открывает указ президента? Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что подобные изменения превращают «Сахалин-1» в рычаг политического давления: «Сам проект же не под санкциями, и, в общем-то, не страдает от такого давления. Да, есть какие-то определенные ограничения, но тем не менее, как мы видим, он работает нормально. В целом Россия пытается создать союзников внутри Соединенных Штатов, которые помогали бы Трампу идти по пути экономического сотрудничества, в том числе смягчения санкционного режима. Потому что Москва понимает, что глава Белого дома сейчас будет сталкиваться с большим противодействием. Там нет такой системы: если с Трампом договорился, значит, все железобетонно так и будет. Нет, президент США будет сталкиваться с большой критикой как со стороны демократов, так и части республиканцев. И в этом плане явно Россия пытается создать неких союзников для него, по сути, и для себя.

Поэтому мы предлагаем откровенную сделку: разрешаем ExxonMobil вернуться в "Сахалин-1", если компания будет лоббировать снятие санкций с России. В указе российского лидера, по сути, об этом прямо и написано.

Россия здесь идет на существенные уступки, потому что ExxonMobil максимально недружественно себя повел в свое время. В 2022 году они не просто ушли из "Сахалина-1", а саботировали его работу. "Роснефти" как компании, которая подхватила функцию оператора, потребовалась несколько месяцев для того, чтобы вновь запустить проект. Даже Shell в соседнем "Сахалине-2" просто собрали своих сотрудников и уехали, не останавливая добычу и работу СПГ-завода. И даже после такого Россия предлагает, можно сказать, искупить свою вину, то есть чтобы все было легально. И это позволит "Сахалину-1" продавать свою нефть с меньшей скидкой. Хотя на самом деле она и так продается с гораздо меньшим дисконтом, чем российский сорт Urals, но тем не менее».

Согласно указу Владимира Путина, иностранные инвесторы смогут вернуть свою долю, если будут принимать меры для отмены западных санкций. Также они должны заключить контракты на поставку необходимого для проекта оборудования. Потенциальное возвращение ExxonMobil даже на таких условиях может быть экономически обосновано, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «До сих пор доля Exxon не продана каким-то другим компаниям. И Владимир Путин несколько раз подписывал продление сроков, за которые такая сделка должна произойти. В конечном счете она так и не была бы осуществлена в пользу иных компаний. Соответственно, доля Exxon вернулась к его изначальному владельцу. Мне кажется, это очень показательная история. То есть если бы Москва хотела бы или знала точно, что, скажем, отечественные, индийские или китайские структуры готовы занять место Exxon, то его доля была бы уже давно продана за эти 3,5 года.

"Сахалин-1" — это же не Карское море: там лучше климатические условия, и уже запущена добыча нефти, не требуется делать ничего специфического, там есть клиенты поблизости, куда можно эту нефть продавать. Это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где развивается экономика, где есть спрос на нефть. Возвращение Exxon в "Сахалин-1" — это гораздо более вероятная история, чем, скажем, возвращение Exxon куда-нибудь в Карское море, где при текущих ценах на нефть добыча не слишком рентабельна».

Помимо американской ExxonMobil, в проекте «Сахалин-1» участвовали еще и японская Sodeco и индийская ONGC. Обе они заявляли, что готовы продолжать сотрудничество. Прежде СМИ сообщали, что последняя не может получить контроль над своей долей с апреля 2023-го. Из-за санкций против российского банковского сектора компания не может перевести средства на расчетный счет нового юрлица. Без этого невозможно завершить оформление документов.

Андрей Дубков