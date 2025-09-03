В Белокалитвинском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за беспилотников

Режим ЧС введен в отдельных районах города Белая Калитва и близлежащего Коксовского сельского поселения в Ростовской области. Об этом сообщила глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова. Ночью эти населенные пункты подверглись налету беспилотников.

«Постановлениями администраций района и города утверждены составы комиссий по установлению ущерба, нанесенного пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации»,— написала госпожа Мельникова в Telegram-канале. До 5 сентября сформированная группа должна провести осмотр домов и квартир, поврежденных при налете БпЛА.

Об атаке БпЛА на Ростовскую область в 0:22 мск сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно посту в его Telegram-канале, над территорией области были уничтожены и перехвачены семь беспилотников. В Белой Калитве осколки посекли фасад здания, разбиты окна в двух многоквартирных домах и автомобилях, припаркованных поблизости. Также пострадало остекление в частных домах поселка Коксовый. По словам господина Слюсаря, никто из населения при атаке не пострадал.