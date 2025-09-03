«Буквально весь город был охвачен фестивальными активностями»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о мероприятиях, которые проходили в Железноводске.

Фото: ferrumfest Фото: ferrumfest

Кинофестиваль Ferrum’25 в городке Железноводск в регионе Кавказские Минеральные Воды неразрывно связан с именем Сергея Пускепалиса. Он отсюда родом, здесь и похоронен. Здесь лет шесть назад он начинал это фестивальное движение, как рассказывают коллеги, встречая и обнимая каждого проходящего по красной дорожке. Здесь же, в ГДК имени Пускепалиса, и проходили основные мероприятия второго кинофестиваля. Теперь его проводит известный российский продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

Я впервые столкнулся с феноменом, когда буквально весь город охвачен фестивальными активностями. В ДК идут премьеры; в Пушкинской галерее на терренкуре мастер-классы кинорежиссеров и актеров; на знаменитой Каскадной лестнице выставка плакатов из фондов РОСИЗО; в Курортном парке показы с пленки 35 мм в формате кинопередвижки, на площади у озера — концерты поп-групп. Город наполнен наружной рекламой, таксисты всерьез обсуждают, вживую ли выступала Юлия Пересильд с концертной программой военных песен. Кстати, вживую, я видел и слышал из первого ряда.

Фестиваль в Железноводске «зрительский», как говорят профессионалы. В отличие от «индустриальных» фестов, в рамках которых проводятся конкурсы, работает жюри, присваиваются призы, определяется прокатная судьба кинолент. Здесь же все ориентировано исключительно на зрительский интерес. При этом формат фестиваля до конца не определен. Говорит генеральный продюсер Ferrum’25 Наталья Мокрицкая: «Мы до сих пор ищем формат. Попробуем показать им шедевры зрелищного зарубежного кино, попробуем показать шедевры зрелищного кино нашего, попробуем им показать то, что мы сегодня считаем зрелищным. Наверное, придумаем конкурс какой-то, чтобы он был все-таки. Конкурс — это дополнительный интерес к фестивалю. В общем, формат еще не устоялся».

Следующий фестиваль в Железноводске уже получил логотип Ferrum’26. А ведь номер железа в таблице Менделеева как раз 26-й. Да и Ставропольский край как регион проходит под 26-м номером. Событие обещает стать в очередной раз знаковым.

Дмитрий Буткевич