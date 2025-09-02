Разговоры о неважном

Избирательная кампания выходит на финишную прямую: на минувшей неделе кандидаты в губернаторы приступили к дебатам. По традиции бесплатным эфирным временем активно пользуются представители оппозиции, тогда как выдвиженцы «Единой России» (ЕР) предпочитают избегать «совместных агитационных мероприятий», ссылаясь на сильную занятость. В этом году не стали уклоняться от общения с оппонентами лишь несколько действующих глав регионов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Одним из первых участие в предвыборных дебатах принял губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР). Они прошли в эфире двух региональных телеканалов и на радио. Компанию главе региона составили все три его соперника — выдвиженцы КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России» Роман Литвинов, Василина Кулиева и Дмитрий Тюрин. Пять лет назад господин Солодов уже общался со своими оппонентами (тогда он победил с 80,5% голосов). Правда, от дебатов в классическом понимании формат «совместных агитационных мероприятий», предусмотренный российским законодательством, несколько отличается, поскольку кандидаты выступают в режиме монолога на заранее оговоренные темы и не имеют права задавать друг другу вопросы.

Среди врио губернаторов бесплатным эфирным временем уже воспользовался глава Коми Ростислав Гольдштейн (ЕР). Он выступил на телеканале «Коми Гор» (филиал ВГТРК) и рассказал, как будет возвращать «гордость за республику». При этом оппонентов в студии не было: господин Гольдштейн солировал все 20 отведенных ему минут, отвечая на вопросы ведущей.

Из прочих врио принять участие в дебатах собираются руководители Тамбовской и Ростовской областей Евгений Первышов и Юрий Слюсарь (оба — ЕР). Не исключено также, что к выступлениям подключится глава Курской области Александр Хинштейн (ЕР). «Не ожидаем, что у дебатов будет особенно широкая аудитория, но считаем необходимым использовать все доступные в рамках законодательства инструменты и каналы»,— сказал “Ъ” источник, близкий к команде господина Первышова.

Руководители остальных регионов от «совместных агитационных мероприятий» традиционно отстраняются. Например, в пресс-службе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (ЕР) “Ъ” пояснили, что тот не стал уходить в предвыборный отпуск (по закону чиновники не имеют права участвовать в агитации, исполняя должностные обязанности) и поэтому лично участвовать в кампании не может. В правительстве Севастополя отсутствие на дебатах губернатора Михаила Развожаева (ЕР) объяснили его большой занятостью, а в правительстве Иркутской области даже перечислили, чему глава региона Игорь Кобзев (ЕР) уделял время вместо агитации: «Например, в момент, когда были первые дебаты, он проводил телемост с участниками СВО и их родственниками».

По словам источника “Ъ” в окружении врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, единоросс отказался от посещения дебатов из-за «отсутствия каких-либо политических очков»: «Совершенно другой уровень кандидата. Получается, что слабый политик поднимает себя на его уровень, а сильный спускается до его уровня, это некрасиво и ни к чему не приведет». «Формат телевизионных дебатов подразумевает лишь монологи участников и отсутствие дискуссий. Все это мероприятие занимает много времени и не дает реального эффекта»,— заявили “Ъ” в пресс-службе врио главы Оренбургской области Евгения Солнцева (ЕР).

Кстати, единственный действующий губернатор, который баллотируется на новый срок и не представляет партию власти,— глава Чувашии Олег Николаев (состоит в «Справедливой России — За правду», но участвует в выборах как самовыдвиженец) — тоже не принимает участия в дебатах. Хотя еще пять лет назад он не отказывался от такой возможности, а в 2015-м, будучи оппозиционным кандидатом, стыдил за неучастие тогдашнего губернатора-единоросса Михаила Игнатьева.

По оценке политтехнолога Евгения Минченко, за последние годы губернаторы стали чуть чаще ходить на дебаты, поскольку из-за этого не происходит «перетока рейтинга», которым их обычно пугают. «Вполне нормально прийти, выступить и тем самым продемонстрировать уважение к избирателям. Что касается стандартной отговорки, мол, я занимаюсь реальными делами, то, во-первых, логично брать предвыборный отпуск. Во-вторых, выступление перед избирателями, использование агитационных форматов — это тоже работа главы региона, ее необходимая часть»,— подчеркивает эксперт.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”