Тамбовский врио губернатора Евгений Первышов примет участие в дебатах

3 сентября в Тамбовской области стартуют предвыборные дебаты — среди претендентов на пост главы области принять участие в дискуссии планирует и врио губернатора Евгений Первышов, сообщил «Ъ-Черноземье» источник, близкий к команде кандидата.

«Не ожидаем, что у дебатов будет особенно широкая аудитория, но считаем необходимым использовать все доступные в рамках законодательства инструменты и каналы»,— объяснил собеседник позицию команды господина Первышова.

В команде курского врио губернатора Александра Хинштейна тоже не исключили его участие в дебатах. В этом регионе они также начнутся 3 сентября.

Подавляющее большинство действующих глав российских регионов дебаты игнорирует. О тех, кто решился подискутировать с соперниками, — в публикации «Ъ».

Сергей Калашников, Юрий Голубь