Ученые АзНИИРХ разработали сети для защиты от медуз в Азовском море

Азово-Черноморский филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) разработал экспериментальные заградительные сети для защиты Азовского моря от негативного воздействия медуз. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.

Фото: Пресс-служба ВНИРО

В первой половине сентября пройдут испытания опытного образца, во время которых будут исследованы морские течения, поведение медуз и их взаимодействие с заградительными сетями. Результаты этих исследований станут основой для создания специализированной компьютерной программы, моделирующей движение медуз в пределах локальной акватории и определяющей оптимальные углы установки заградительных конструкций.

По данным АзНИИРХ, из-за повышения солености Азовского моря, биомасса медуз значительно увеличилась и измеряется в миллионах тонн. Наименьшее количество медуз наблюдается в районах Таганрогского залива, где соленость воды остается минимальной. В то же время, наибольшая плотность их скопления фиксируется в южной части Азовского моря.

Ученые предполагают, что установка заградительных сетей станет ключевым элементом будущих проектов по снижению негативного влияния медуз в Азовском море и поможет в реализации стратегией устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Наталья Белоштейн