Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отклонил иск ТБО «Экосервис» по поводу лишения статуса регоператора

Свердловский арбитражный суд отклонил иск ООО «ТБО "Экосервис"» об оспаривании решения регионального министерства энергетики и ЖКХ о лишении компании статуса регионального оператора Западной зоны. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным»,— указано в карточке дела.

Иск был подан в августе 2024 года, после лишения ТБО «Экосервис» статуса регоператора. Компания оспаривала соответствующее решение комиссии минЖКХ, а также расторжение им договора о вывозе отходов в одностороннем порядке.

Компания работала в качестве регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне Свердловской области с 2018 года, летом 2024 года там произошел серьезный кризис с вывозом мусора. Отходы не вывозились из 22 муниципалитетов, а жители городов массово направляли жалобы об этом, на место выезжал заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. В ТБО «Экосервис» объясняли, что сложности с вывозом мусора возникли после того, как компания отказалась заключать новые договоры с подрядчиками, которых они считали ненадлежащими исполнителями своих обязанностей.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметив, что неисполнение обязанностей регоператором ведет к нарушению экологических прав граждан, при этом администрации муниципалитетов получали массовые жалобы на вывоз мусора в зоне ответственности компании, а мусор с ряда площадок не убирался. Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, однако судья оставил его в силе.

Затем «Экосервис» обжаловал в кассации решение апелляционного суда. Кассационным судом в июне 2025 года предыдущие постановления суда были отменены, а дело возвращено вновь в первую инстанцию. Причинами послужило то, что оспариваемый акт минЖКХ официально опубликован не был, что противоречит требованиям законодательства. К тому же легитимность полномочий комиссии министерства не была закреплена нормативными актами, отсутствовало также подтверждение легитимности процедуры, в результате которой ТБО «Экосервис» лишили статуса регоператора, следует из материалов дела.

Суд первой инстанции 25 августа повторно отказал в удовлетворении иска. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Анна Капустина

Новости компаний Все