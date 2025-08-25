Суд отклонил иск ТБО «Экосервис» по поводу лишения статуса регоператора

Свердловский арбитражный суд отклонил иск ООО «ТБО "Экосервис"» об оспаривании решения регионального министерства энергетики и ЖКХ о лишении компании статуса регионального оператора Западной зоны. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным»,— указано в карточке дела.

Иск был подан в августе 2024 года, после лишения ТБО «Экосервис» статуса регоператора. Компания оспаривала соответствующее решение комиссии минЖКХ, а также расторжение им договора о вывозе отходов в одностороннем порядке.

Компания работала в качестве регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне Свердловской области с 2018 года, летом 2024 года там произошел серьезный кризис с вывозом мусора. Отходы не вывозились из 22 муниципалитетов, а жители городов массово направляли жалобы об этом, на место выезжал заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. В ТБО «Экосервис» объясняли, что сложности с вывозом мусора возникли после того, как компания отказалась заключать новые договоры с подрядчиками, которых они считали ненадлежащими исполнителями своих обязанностей.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметив, что неисполнение обязанностей регоператором ведет к нарушению экологических прав граждан, при этом администрации муниципалитетов получали массовые жалобы на вывоз мусора в зоне ответственности компании, а мусор с ряда площадок не убирался. Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, однако судья оставил его в силе.

Затем «Экосервис» обжаловал в кассации решение апелляционного суда. Кассационным судом в июне 2025 года предыдущие постановления суда были отменены, а дело возвращено вновь в первую инстанцию. Причинами послужило то, что оспариваемый акт минЖКХ официально опубликован не был, что противоречит требованиям законодательства. К тому же легитимность полномочий комиссии министерства не была закреплена нормативными актами, отсутствовало также подтверждение легитимности процедуры, в результате которой ТБО «Экосервис» лишили статуса регоператора, следует из материалов дела.

Суд первой инстанции 25 августа повторно отказал в удовлетворении иска. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Анна Капустина