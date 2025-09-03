В Ростовской области число детей и подростков с ожирением увеличилось на 9%

За пять лет количество детей и подростков в Ростовской области с диагнозом «ожирение» выросло на 8,8%, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На начало 2025 года в регионе зарегистрировано более 19,5 тыс. детей с ожирением, это каждый 47й ребенок младше 14 лет (2,1 тыс. случаев на 100тыс. детей). Среди подростков 15–17 лет ожирение встречается у каждого 20го, или почти 5 тыс. случаев на 100тыс. Наиболее высокие показатели детского ожирения наблюдаются в городе Азове, Орловском, Кагальницком, Белокалитвинском районах.

По словам госпожи Тепляковой, рост заболеваемости связан в первую очередь с малоподвижным образом жизни и нарушениями пищевого поведения. Также к факторам развития ожирения относятся эмоциональные нагрузки, влияние образования и семейных традиций.

В ведомстве предупреждают, что лишний вес сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, может провоцировать желчнокаменную болезнь, сахарный диабет и проблемы, связанные с воспроизводством населения. Для решения проблемы детям с избыточной массой тела рекомендуют придерживаться диеты с низким содержанием быстроусвояемых углеводов, ограничить время использования гаджетов и пребывания за компьютером, а также регулярно не менее часа в день заниматься физической нагрузкой — ходьбой, бегом, ездой на велосипеде, плаванием.

Кристина Федичкина