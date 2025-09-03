Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин проведет на ВЭФ совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также господин Путин встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и с вице-премьером Юрием Трутневым.

«Будет региональная программа. Будет совещание субстантивное по развитию ТЭК на Дальнем Востоке — и вопросы генерации, электрогенерации будут обсуждаться»,— рассказал представитель Кремля во время брифинга.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходит десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «сотрудничество во имя мира и процветания». В ВЭФ планируют участвовать около 6 тыс. человек из 36 стран и территорий. Кремль говорил, что президент будет во Владивостоке 4 и 5 сентября.

