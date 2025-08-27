Путин примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Президент Владимир Путин в начале следующего месяца примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«4 и 5 сентября президент будет во Владивостоке. 5-го состоится пленарное заседание», — рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.

ВЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 сентября. Главной темой будет «сотрудничество во имя мира и процветания». Программа ВЭФ включает 90 сессий, в мероприятии планируют участвовать около 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.

На время форума над Владивостоком ограничат полеты. Также в столице Приморья приостановят земляные, дорожные и ремонтные работы.