Захарова назвала власти Великобритании неонацистами из-за новых санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Великобританией санкций в отношении «Движения первых». «Неонацисты», - сказала она «РИА Новости».

Также под новые британские санкции попал Фонд имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова, и сама Аймани Кадырова. Санкции теперь действуют и в отношении общественного движения «Волонтеры победы». Помимо них в списке глава Федерального подросткового центра Валерий Майоров, замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Анастасия Аккуратова, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и другие.