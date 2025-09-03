S7 стала официальным авиаперевозчиком КХЛ

S7 Airlines и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства авиакомпания будет обеспечивать перелеты сотрудников КХЛ и судейских бригад между городами, в которых проходят матчи чемпионата.

Сотрудничество также предусматривает проведение промо-акций для болельщиков на аренах клубов КХЛ. Кроме того, в релизе сказано, что S7 получила возможность «интегрировать бренд в ключевые точки взаимодействия с многомиллионной аудиторией КХЛ».

«Мы гордимся, что КХЛ — организация мирового уровня — выбрала нас в качестве своего официального авиаперевозчика. Это партнерство олицетворяет общие ценности: стремление к высочайшим стандартам, динамичность и безупречную организацию процессов. Мы готовы обеспечить комфортное и пунктуальное авиасообщение для команды лиги, которое так важно для успешной работы всего турнира», — заявил генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов подчеркнул, что совместно с S7 лига сможет «предложить новые проекты и впечатления, которые сделают чемпионат еще ближе к болельщикам».

В пресс-службе S7 отметили, что поддержка спорта является важной частью стратегии авиакомпании. С 2012 года S7 является спонсором новосибирского клуба «Сибирь», выступающего в КХЛ.

Арнольд Кабанов