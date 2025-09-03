Миграционный центр Екатеринбурга проверят из-за незаконной торговли SIM-картами

По факту незаконной торговли SIM-картами в миграционном центре в Екатеринбурге организована проверка. Доклад о ее результатах представят председателю СКР Александру Бастрыкину, передает Следком.

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Управление СКР по Свердловской области проводит проверку по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Согласно информации из соцсетей, торговлей SIM-картами на территории центра занимаются мигранты.

По данным Telegram-канала «Злой Екатеринбург», SIM-карты продаются из автомобиля у нового миграционного центра на ул. Кислородной, 8, их стоимость составляет от 500 руб. до 1 тыс. руб. Согласно публикации, часть из них зарегистрирована на юридических лиц.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете мигрантам иметь более одного номера телефона. По словам депутата Ярослава Нилова, эту привилегию следует сохранить за гражданами России, а «иностранному рабочему» для общения с родными и работодателем одного номера достаточно. Кроме того, с 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий передачу SIM-карты посторонним: если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то для физлиц предусмотрен штраф в размере 30-50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Ирина Пичурина