Суд в США признал незаконным использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Федеральный суд в Сан-Франциско постановил, что использование Национальной гвардии США для подавления вспыхнувших в городе в июне протестов было незаконным, сообщает NBC News. Суд счел, что это нарушение принятого в XIX веке закона, который запрещает президентам использовать военных для осуществления правоохранительной деятельности без одобрения Конгресса США.

«Доказательства, представленные в суде, установили, что обвиняемые систематически использовали вооруженных солдат… и военные автомобили для создания защитных периметров и блокирования движения, осуществления контроля над толпой и иного проявления военного присутствия в Лос-Анджелесе и его окрестностях»,— говорится в решении окружного судьи Чарльза Брейера. Вскоре после оглашения решения власти Калифорнии подали заявление в суд, добиваясь вывода последних 300 бойцов Нацгвардии, остающихся в Лос-Анджелесе с июньских событий.

Подразделения Национальной гвардии США и морской пехоты были направлены по приказу президента Дональда Трампа в Лос-Анджелес 8 июня для подавления беспорядков в городе. Беспорядки вспыхнули во время массовых протестов граждан против действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Всего в город были введены 4 тыс. нацгвардейцев и 700 морских пехотинцев.

Алена Миклашевская