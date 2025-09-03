В центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

Два человека пострадали при обрушении строительных лесов, установленных на реконструируемом здании школы в Старопименовском переулке. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Пострадавшие — сотрудники подрядной организации.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что всего пострадали три человека, но госпитализация потребовалась только двоим. Источник агентства заявил, что они в тяжелом состоянии.

Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование происшествия.