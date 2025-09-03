Кремль: Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине, но не общались

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на торжественных мероприятиях в Пекине пожали руки, поприветствовали друг друга, но субстантивного общения не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До мероприятий в Пекине 3 сентября Владимир Путин и Ильхам Алиев находились в китайском Тяньцзине, где с 31 августа по 1 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита лидеры провели несколько двусторонних встреч с лидерами других стран, но друг с другом не общались.