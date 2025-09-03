Путин: Россия готова принимать больше студентов из Республики Конго

Россия готова увеличить число конголезцев, обучающихся в ее колледжах и вузах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«В России продолжают свою профессиональную подготовку студенты, молодые люди из вашей страны, и мы готовы не только поддерживать этот уровень, но и увеличивать количество конголезцев, которые хотят получить образование в Российской Федерации»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент России добавил, что рад возможности встретиться с конголезским коллегой. Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Владимира Путина. «Для меня всегда большое удовольствие и большая честь встречаться с вами»,— подчеркнул лидер Конго.

В апреле глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко сообщала об увеличении числа студентов с африканского континента в России. С 2019 года показатель вырос с 17 тыс. до 32 тыс. По данным «Ведомостей» на 2023 год, Республика Конго вошла в десятку стран по количеству студентов, выбравших обучение в России. При этом, уточнило издание, большинство из них выбирали направление международных отношений.