Круиз из Владивостока на Камчатку запустят в 2026 году

Круиз из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он рассказал, что круиз будет чартерным и рассчитан на 10 дней. За это время можно будет посмотреть красоты трех регионов Дальнего Востока, уточнил губернатор.

Господин Кожемяко сообщил, что власти провели «большую работу по оценке всей портовой инфраструктуры» в Сахалинской области и Камчатском крае. «Чтобы всю ту красоту, которая есть в Приморье, на Сахалине, на Камчатке правильно подать, в том числе и нашим иностранным гостям»,— пояснил губернатор на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Власти Сахалинской области планируют начать принимать морские круизные лайнеры. Поначалу островной регион планирует войти в единую круизную линию с соседними, но в будущем сеть маршрутов и логистика расширятся. В следующем году круизные суда начнут курсировать у берегов Камчатки.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Дальний Восток в ожидании круизов».