Сахалинская область планирует принимать морские круизные лайнеры

Развитие классического морского круизного туризма в Сахалинской области активизируется с окончанием модернизации морпорта Корсаков, следует из сообщения пресс-службы минтуризма региона 16 июля. В настоящий момент в порту строится терминал международного уровня, способный обслуживать большие круизные лайнеры. Поначалу островной регион планирует войти в единую круизную линию с соседними, но в будущем сеть маршрутов и логистика расширятся.

Пока морской туризм в регионе обеспечивают экспедиционные круизные суда. Они более компактны, маневренны и способны заходить в узкие акватории и бухты, недоступные для крупных лайнеров. Знаковыми в развитии круизного туризма на островах называются 2025 и 2026 годы. Так, в июле на популярные направления еще одно экспедиционное судно «Академик Шокальский» (находится в оперативном управлении ФГБУ «Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт» Росгидромета). Оно присоединиться к уже работающему с 2022 «Профессору Хромову», которое в прошлом году выполнило 13 рейсов по Дальнему Востоку, включая Сахалин и Курилы.

В морских круизах туристы смогут увидеть гренландских и серых китов, посетить крошечные острова с гигантскими лежбищами ластоногих и рекордными птичьими базарами и т. д.

Эрнест Филипповский, Хабаровск