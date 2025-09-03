Шуфутинский исполнит «3 сентября» после матча сборных России и Иордании

Михаил Шуфутинский выступит с песней «3 сентября» на закрытии товарищеского матча между сборными России и Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве. В РФС также сообщили, что перед началом игры на площади стадиона выступит группа «Фабрика». На церемонии открытия Кирилл Астапов с хором Сретенского монастыря споет песню «Жди меня домой». Гимн России исполнит Юлианна Караулова.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) из-за начала спецоперации на Украине. Национальная команда принимает участие только в товарищеских матчах.

Таисия Орлова