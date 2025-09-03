Путин на приеме в Пекине побеседовал с президентом Индонезии

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто не проводили в Китае полноформатную встречу, но пообщались во время торжественных мероприятий в Пекине. Как сообщает ТАСС, у них состоялась краткая беседа во время официального приема в Доме народных собраний.

Перед этим оба президента вместе с главами других стран присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь. На трибуне Прабово Субианто сидел рядом с Владимиром Путиным.

В предыдущий раз российский и индонезийский президенты встречались на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Тогда Владимир Путин и Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

