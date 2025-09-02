Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пьяный водитель автомобиля каршеринга устроил гонки с полицией на Испытателей

В ночь на 2 сентября во время ночного патрулирования у дома 33 по проспекту Испытателей сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль каршеринга Chery Tiggo, однако водитель только увеличил скорость, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль каршеринга Chery Tiggo, за рулем которого находился пьяный уроженец Смоленской области без водительских прав

Автомобиль каршеринга Chery Tiggo, за рулем которого находился пьяный уроженец Смоленской области без водительских прав

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Автомобиль каршеринга Chery Tiggo, за рулем которого находился пьяный уроженец Смоленской области без водительских прав

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские организовали преследование, на требования остановиться лихач не реагировал. В итоге правоохраниели выстрелили в воздух из табельного оружия, а а затем по колесам кроссовера. Тем не менее, гонщик продолжил движение с поврежденным колесом.

В попытке скрыться от преследователей злоумышленник решил заехать в паркинг на Байконурской улице, в результате чего снес шлагбаум и врезался в три припаркованных автомобиля. За рулем находился 29-летний житель Смоленской области, не имевший водительских прав.

У него зафиксировали признаки алкогольного опьянения, что в дальнейшем подтвердило его медицинское освидтельствование. На гонщика составили пять административных протоколов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Audi А4 устроил массовое ДТП в Петербурге во время полицейского преследования. В результате происшествия пострадала 20-летняя пассажирка немецкой иномарки.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все