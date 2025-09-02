Пьяный водитель автомобиля каршеринга устроил гонки с полицией на Испытателей

В ночь на 2 сентября во время ночного патрулирования у дома 33 по проспекту Испытателей сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль каршеринга Chery Tiggo, однако водитель только увеличил скорость, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль каршеринга Chery Tiggo, за рулем которого находился пьяный уроженец Смоленской области без водительских прав

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Автомобиль каршеринга Chery Tiggo, за рулем которого находился пьяный уроженец Смоленской области без водительских прав

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские организовали преследование, на требования остановиться лихач не реагировал. В итоге правоохраниели выстрелили в воздух из табельного оружия, а а затем по колесам кроссовера. Тем не менее, гонщик продолжил движение с поврежденным колесом.

В попытке скрыться от преследователей злоумышленник решил заехать в паркинг на Байконурской улице, в результате чего снес шлагбаум и врезался в три припаркованных автомобиля. За рулем находился 29-летний житель Смоленской области, не имевший водительских прав.

У него зафиксировали признаки алкогольного опьянения, что в дальнейшем подтвердило его медицинское освидтельствование. На гонщика составили пять административных протоколов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Audi А4 устроил массовое ДТП в Петербурге во время полицейского преследования. В результате происшествия пострадала 20-летняя пассажирка немецкой иномарки.

Андрей Маркелов