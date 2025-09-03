Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс пробились в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $90 млн.

В четвертьфинале они обыграли россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Встреча продолжалась 1 час 19 минут завершилась со счетом 6:4, 6:2. За выход в финал Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и американкой Тейлор Таунсенд.

В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Вероника Кудерметова занимает 6-е место, Элизе Мертенс — 13-е. В июле они стали победительницами Wimbledon.

Финал US Open в женском парном разряде пройдет 5 сентября. Действующими победительницами являются украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко.

Таисия Орлова