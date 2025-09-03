Беспроигрышный оппонент

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович продолжает свое успешное выступление на Открытом чемпионате США. Одиннадцатая победа подряд над американцем Тейлором Фрицем, занимающим на данный момент четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), позволила 38-летнему сербу в 53-й раз выйти в полуфинал на мейджорах и фактически гарантировать себе место в восьмерке участников итогового турнира года в Турине. Теперь на пути Джоковича в финал стоит испанец Карлос Алькарас.

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters Дойдя до полуфинала US Open в 14-й раз, Новак Джокович повторил рекорд американца Джимми Коннорса

Четвертьфинал между Новаком Джоковичем и Тейлором Фрицем не был лишен интриги. После завершения третьего сета, оставшегося за 27-летним американцем, создалось впечатление, что сербский ветеран может и не выдержать затяжную борьбу, в которую его пытается затащить уже далеко не юный, но все же гораздо более молодой соперник. Однако до теннисного марафона дело не дошло. Мастер опытный и умелый, Фриц, как это уже не раз случалось с ним в матчах против Джоковича, дал слабину в решающий момент, отдав свою подачу в десятом гейме четвертой партии. И четырехкратный чемпион US Open, одержав над американцем 11-ю подряд победу, уже в 53-й раз достиг полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема, обновив собственный рекорд.

По количеству полуфиналов на Открытом чемпионате США Джокович стал соавтором другого рекорда, повторив достижение американца Джимми Коннорса, который играл в Нью-Йорке на этой стадии 14 раз.

Впрочем, сейчас куда больше впечатляют не цифры, а способность серба без игровой практики в отличном состоянии подводить себя к чемпионатам Большого шлема.

Не проведя ни одного состязания на траве, он оказался в четверке лучших на Wimbledon, а теперь, пропустив все турниры североамериканской серии на харде, уже гарантировал себе тот же результат на US Open. Причем нельзя сказать, что Джоковичу сильно повезло с жеребьевкой, ведь Фриц, прошлогодний финалист нью-йоркского мейджора, сейчас находится в расцвете сил и на высшем за карьеру четвертом месте в рейтинге АТР. Это полноправный член мировой элиты последних нескольких сезонов. Однако с Джоковичем он снова не совладал.

Результат, уже достигнутый на US Open, фактически гарантирует сербу путевку в Турин на итоговое состязание года. Выступая лишь на 11-м турнире с начала года (в топ-10 меньше играли лишь первая ракетка мира Янник Синнер, который пропустил три месяца из-за допинговой дисквалификации, и травмированный с начала июля британец Джек Дрейпер), Джокович набрал уже 4180 очков, в том числе 3200 — на чемпионатах Большого шлема, а по опыту прошлых лет проходной балл на Nitto ATP Finals составляет от 4000 до 4300 баллов. Неясно, правда, захочет ли серб ехать в Турин, если даже туда попадет, ведь прошлой осенью он завершил сезон досрочно, проиграв Синнеру финал октябрьского «мастерса» в Шанхае. Хотя и сопутствующие обстоятельства были иными. В том году Джокович воплотил в жизнь давнюю мечту — завоевал золото Олимпиады и, видимо, чувствовал, что до середины ноября его просто не хватит.

Как бы то ни было, теперь в полуфинале серба ждет очередное противоборство с Карлосом Алькарасом. И несмотря на блестящий стиль, в котором испанец во вторник, 2 сентября, переиграл чеха Иржи Легечку, было бы легкомысленно заранее считать его финалистом. Дело в том, что Джокович для Алькараса соперник по-прежнему очень непростой. Общий счет их встреч — 5:3 в пользу серба, который, уступив в прошлом году в финале Wimbledon, затем взял верх не только в олимпийском финале, но и в январе в четвертьфинале Australian Open.

На женском турнире первую пару полуфиналисток составили участницы прошлогоднего финала Арина Соболенко и Джессика Пегула. Соперница белоруски чешка Маркета Вондроушова не смогла выйти на корт из-за травмы колена, а американка перед этим уверенно разоралась с другой представительницей Чехии — Барборой Крейчиковой. Соболенко котируется заметно выше. После победы в Нью-Йорке в двух партиях, одержанной над Пегулой год назад, она выиграла у нее и минувшей весной в Майами.

Евгений Федяков