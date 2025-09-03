Фонтаны в Екатеринбурге отключат 15 сентября

В Екатеринбурге планируется завершить сезон работы фонтанов 15 сентября, сообщили в городской администрации. Они будут законсервированы до весны — включить их снова собираются в мае.

Специалисты начнут поэтапную консервацию: после отключения воды и электричества чаши опорожнят и очистят, будет произведен демонтаж форсунок. Трубопроводы продуют сжатым воздухом, а насосное оборудование проверят на неисправности.

В Екатеринбурге муниципалитет обслуживает девять крупных фонтанов: «Шар» у Театра драмы, «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны у памятника Александра Попова, в сквере за Театром оперы и балета, у «Черного тюльпана», на улице Вайнера, на бульваре Малахова, в Дендропарке и Историческом сквере. Некоторые из них будут оснащены световыми конструкциями для работы зимой. Всего в городе насчитывается несколько десятков фонтанов.

Напомним, сезон фонтанов в Екатеринбурге в этом году начался 1 мая.

Ирина Пичурина