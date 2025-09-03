Министр обороны Великобритании прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду прибыл в Киев. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Визит заранее не анонсировался.

По словам господина Шмыгаля, стороны планируют обсудить основные вопросы подготовки к следующему заседанию контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Мероприятие состоится 9 сентября в Лондоне. Также сообщается, что во время визита будут согласованы совместные оборонные проекты и подготовлены двусторонние решения, которые должны усилить обороноспособность обеих стран.