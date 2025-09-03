Захарова: Россия сделала США предложение по восстановлению авиасообщения

Россия сделала США конкретное предложение о возобновлении прямых авиарейсов между странами. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что инициатива не носит политический характер, но учитывает интересы людей.

«Это прагматика. Этого хотят люди»,— сказала госпожа Захарова. По ее словам, ранее перелет из России в США занимал около девяти часов и «все были довольны». Сейчас же с учетом пересадок и стыковок дорога занимает около суток.

Мария Захарова уточнила, что пока нет конкретных сроков возобновления прямых рейсов.