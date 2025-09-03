Продажи автомобилей «Москвич» в августе упали на 42%

По итогам августа продажи автомобилей «Москвич» в упали на 42% в годовом выражении, до 1124 штук, сообщила ТАСС пресс-служба автопроизводителя. За восемь месяцев он продал 9960 автомобилей.

По данным «Автостата», завод «Москвич» в прошлом месяце реализовал 1,9 тыс. автомобилей. В том числе более 300 лифтбеков «Москвич 6» и более 80 электромобилей «Москвич 3е».

В мае 2024 года «Москвич» перешел на полный цикл производства автомобилей. Российская компания сотрудничает с китайской JAC Motors в сборке моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е», которые являются вариациями китайских кроссоверов. В конце июля в продажу поступил «Москвич-8».

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Автобизнес ищет где развернуться».