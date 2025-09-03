HH.ru: предлагаемая зарплата свердловским шахтерам составила 136,5 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата для шахтеров в Свердловской области составила 136,5 тыс. руб. за период с января по август, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru. Медиана предлагаемой зарплаты выросла на 12% (на 15,1 тыс. руб.).

При этом самые конкурентные зарплаты в Уральском федеральном округе (УрФО) предлагались шахтерам в Тюменской области (200 тыс. руб.) — Свердловская область оказалась на втором месте, за ней следует Челябинская (129,9 тыс. руб.). «Кажется невероятным, но за прошедшие четыре года в ряде уральских регионов предлагаемые шахтерам зарплаты выросли почти в два раза, в частности, это касается Челябинской области — рост медианы зарплатных предложений в 1,8 раза в 2025 году относительно 2021 года. В Тюменской области рост в 1,6 раза, в Свердловской области — в 1,5 раза»,— сказано в сообщении.

С начала года в УрФО работодатели открыли 783 вакансии для шахтеров: на Челябинскую область пришлось 46%, на Свердловскую — 39%, на Тюменскую и Курганскую — по 5%. Еще 3% предложений поступили от работодателей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), 2% — из Ямало-Ненецкого автономного округа. На Среднем Урале спрос работодателей обеспечен предложением со стороны кандидатов — 4,5 резюме на вакансию, а на Южном Урале наблюдается умеренный дефицит — 3,6 резюме на вакансию.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер рассказал, что шахтерам Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в «Русал») планируют увеличить зарплату и назначить выплаты другим специалистам для привлечения их работы в Североуральске.

Ирина Пичурина