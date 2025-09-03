МЖД сообщила о задержке поездов в Москву из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Пассажирские поезда южного направления, следующие в Москву, задерживаются из-за ЧП на участке Россошь — Лихая в Ростовской области. Максимальное время опоздания может достигать 4,5 часа, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в Telegram-канале.

Для поддержки пассажиров задерживающихся поездов МЖД усилила штат сотрудников на Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах столицы. Для граждан организовано информирование и оказание необходимой помощи. В пресс-службе МЖД отметили, что железнодорожники принимают все меры, чтобы сократить время ожидания.

В ночь на 3 сентября возле станции Кутейниково упали обломки беспилотника, из-за чего в контактной сети железной дороги пропало напряжение. Были задержаны 26 поездов. Максимальное отставание от графика тогда составляло 4 часа 15 минут. Всего в регионе было сбито 25 БПЛА.