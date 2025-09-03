В Ростовской области задерживаются 26 поездов после падения БПЛА

В результате падения БПЛА в районе железнодорожной станции Кутейниково пропало напряжение в контактной сети. Никто не пострадал, электроснабжение уже восстановили. Однако ЧП привело к задержке 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика — 4 часа 15 мин, сообщила пресс-служба РЖД.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией региона сбили 25 беспилотников. Врио губернатора области Юрий Слюсарь заявил, что неразорвавшийся боеприпас упал на крышу станции Кутейниково в Чертковском районе. Из здания ночью эвакуировали пассажиров и сотрудников, оно оцеплено. Пострадавших нет.