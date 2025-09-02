Мишустин рассказал о мерах для повышения спроса на жилье

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о снижении спроса на рынке жилья «по ряду причин». По его словам, правительство разработало меры для изменения ситуации. Премьер назвал тему «важнейшей» и добавил, что она обсуждалась на недавнем заседании президиума Госсовета у президента.

Господин Мишустин отметил, что одной из причин снижения спроса были дополнительные комиссии, которые банки взимали при оформлении льготной ипотеки. «Президент эту ситуацию назвал недопустимой ... В итоге все основные кредитные организации отменили эти комиссии»,— сказал премьер (цитата по ТАСС). Также, по его словам, правительство расширило лимиты ипотечных программ, что позволяет застройщикам продолжать строительство и предоставлять покупателям больше возможностей для выбора недвижимости.

Также совместно с Банком России подготовлена инициатива временного субсидирования ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек. Господин Мишустин пояснил, что эта мера направлена на поддержку строительства в малых городах.

Премьер поручил постоянно контролировать ситуацию в отрасли, так как она «имеет большое значение для экономики».