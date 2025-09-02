Жилью подыскивают спрос

На фоне снизившегося спроса на жилье правительство в формате стратегической сессии обсудило ситуацию с доступностью квадратных метров для населения. Речь шла о развитии ипотечных механизмов, а также о снижении себестоимости строительства — за счет уменьшения издержек застройщиков через сокращение инвестиционно-строительного цикла, цифровизацию отрасли и повышение производительности труда.

Михаил Мишустин 2 сентября провел стратегическую сессию «Повышение доступности жилья». Премьер напомнил о национальной цели ввести к 2030 году 660 млн кв. м жилья и отметил, что в прошлые годы строительный сектор динамично развивался. Теперь главное, по его словам, «не утратить накопленный потенциал».

Несмотря на снижение темпов ввода жилья (в январе—июле — 59,6 млн кв. м, что в годовом сравнении на 4% меньше, чем в 2024-м), прогнозы на этот год остаются довольно оптимистичными — не менее 100 млн кв. м. Беспокойство властей вызывают перспективы 2027 года — застройщики уже сократили запуск новых проектов (за январь—июль минус 19% год к году). Это происходит на фоне снижения спроса из-за фактически заградительных рыночных ставок по кредитам после отмены с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки.

По данным ДОМ.РФ, в январе—июле застройщики продали в новостройках 12,3 млн кв. м (минус 22% год к году).

Как пояснил Михаил Мишустин, для преодоления тенденции снижения спроса был разработан ряд решений: в частности, власти добились отмены ключевыми банками комиссий, которые взимались с застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой, расширялись также лимиты ипотечных программ. Совместно с ЦБ подготовлена инициатива по временному субсидированию ставок по проектному финансированию, прежде всего в малых городах. Поясним, речь идет о субсидировании ставки до 12% для жилых проектов со сроком ввода в 2026–2027 годах в городах с населением меньше 100 тыс. человек и при наполнении эскроу-счетов на 20–50%.

Как сообщил после сессии вице-премьер Марат Хуснуллин, ее главными вопросами стали развитие льготной ипотеки (правительство прорабатывает меры, чтобы сделать жилищные кредиты доступнее, но деталей чиновник не сообщил), а также сокращение издержек при строительстве жилья на фоне удорожания материалов и трудовых ресурсов.

Снижать издержки планируется за счет дальнейшего сокращения инвестиционно-строительного цикла, повышения производительности труда и цифровизации отрасли.

В Минстрое “Ъ” пояснили, что доступность жилья напрямую зависит от объема предложения на рынке — за последние годы отрасль показывала высокие результаты, в том числе благодаря мерам господдержки (сейчас ее основной инструмент — «Семейная ипотека»). В ведомстве добавили, что работа по повышению доступности жилья продолжается, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», но на вопрос о конкретных предложениях отвечать не стали.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков видит резервы для повышения эффективности стройки в цифровизации, в частности за счет оптимизации логистических цепочек и снабженческих процессов. Кроме того, по его мнению, необходимы комплексные меры поддержки граждан и строительного сектора — в частности, введение налогового вычета на расходы, связанные с наймом жилья, продление действия моратория на взыскание неустоек с застройщиков на период после 31 декабря 2025 года.

