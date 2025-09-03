В Чувашии объявили режим беспилотной опасности

В Чувашии утром объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА!» — говорится в сообщении.

Кроме того, с 7:09 мск режим беспилотной опасности действует в Татарстане. В последний раз такой режим вводили в республике 1 сентября — он действовал более пяти часов. Тогда дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией республики.

Анар Зейналов