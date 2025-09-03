В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 7:09 мск объявили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

В Татарстане объявили режим опасности БПЛА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане объявили режим опасности БПЛА

О закрытии аэропортов в Казани и Нижнекамске Росавиация на момент публикации не сообщала.

В последний раз режим беспилотной опасности вводили на территории Татарстана в понедельник, 1 сентября. Он действовал более пяти часов. В ночь на 1 сентября дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией республики.

Анар Зейналов