В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане в 7:09 мск объявили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
О закрытии аэропортов в Казани и Нижнекамске Росавиация на момент публикации не сообщала.
В последний раз режим беспилотной опасности вводили на территории Татарстана в понедельник, 1 сентября. Он действовал более пяти часов. В ночь на 1 сентября дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией республики.