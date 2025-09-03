Глава Тюмени поручил усилить борьбу с незаконной уличной торговлей в городе

Мэр Тюмени Максим Афанасьев потребовал от специалистов департамента потребительского рынка усилить контроль над уличной торговлей в городе. В своем Telegram-канале он написал, что нужно провести рейды по выявлению продавцов, торгующих незаконно, и привлечь их к административной ответственности.

По его словам, в 2024 году благодаря рейдам в сфере стихийной уличной торговли удалось добиться определенных результатов: таких торговых точек стало меньше. Несмотря на то, что на самых проблемных участках проверки проводятся в первую очередь, от тюменцев по-прежнему поступают жалобы: чаще всего упоминаются улица Пермякова, площадь Единства и Согласия, территория возле поликлиники №5 и ТЦ «Колумб».

Господин Афанасьев подчеркнул, что продажа урожая дачниками официально разрешена в городе — они могут продавать его в точках «Продаем свое», при этом количество таких мест увеличено. Однако во всех остальных случаях стихийная торговля ведется с нарушениями. «Особенно тревожит ситуация на тротуарах вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Эти места превращаются в антисанитарные "блошиные рынки", где продукция продается с грубым нарушением санитарных норм и правил торговли. Такие стихийные рынки затрудняют движение пешеходов и оставляют после себя горы мусора»,— сказал Максим Афанасьев.

Напомним, в октябре специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени составили 17 протоколов за незаконную уличную торговлю. Во время совместных рейдов с тюменской полицией было изъято 213 кг овощей и фруктов и 1849 единиц трикотажных изделий и обуви.

Ирина Пичурина