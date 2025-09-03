В Ростовской области пожарные потушили за сутки 26 пожаров

В Ростовской области за прошедшие сутки, 2 сентября, пожарные ликвидировали 32 чрезвычайные ситуации, включая 11 техногенных пожаров и 15 возгораний растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подразделениям удалось спасти на пожарах двух человек. Специалисты также ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий.

За сутки МЧС задействовали 292 специалиста и 73 единицы техники.

Константин Соловьев