В Ростовской области пожарные потушили за сутки 26 пожаров
В Ростовской области за прошедшие сутки, 2 сентября, пожарные ликвидировали 32 чрезвычайные ситуации, включая 11 техногенных пожаров и 15 возгораний растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Подразделениям удалось спасти на пожарах двух человек. Специалисты также ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий.
За сутки МЧС задействовали 292 специалиста и 73 единицы техники.